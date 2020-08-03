Нападающий «Коламбуса» Дано намерен вернуться в Европу

Нападающий «Коламбуса» Марко Дано намерен вернуться в Европу. 25-летний форвард близок к подписанию контракта с клубом «Тршинец», сообщает iSport.cz.

Отметим, что в системе чешского клуба работает его отец, Йозеф. Он является помощником тренера в молодежной команде.

В прошедшем регулярном чемпионате Дано принял участие только в 3 матчах. Словак был выбран «Блю Джэкетс» на драфте-2013 под общим 27-м номером.