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Нападающий «Коламбуса» Дано намерен вернуться в Европу

13:56
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Нападающий «Коламбуса» Марко Дано намерен вернуться в Европу. 25-летний форвард близок к подписанию контракта с клубом «Тршинец», сообщает iSport.cz.

Отметим, что в системе чешского клуба работает его отец, Йозеф. Он является помощником тренера в молодежной команде.

В прошедшем регулярном чемпионате Дано принял участие только в 3 матчах. Словак был выбран «Блю Джэкетс» на драфте-2013 под общим 27-м номером.

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