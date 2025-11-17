Нападающий Кемпе подписал 8-летний контракт с «Лос-Анджелесом» на 85 миллионов долларов

Нападающий Адриан Кемпе подписал новый контракт с «Лос-Анджелесом», сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение со шведом на общую сумму в 85 миллионов долларов рассчитано на 8 лет и вступит в силу с сезона-2026/27. Средняя годовая зарплата 29-летнего хоккеиста составит 10,625 миллиона долларов.

Действующее соглашение игрока с кэпхитом в 5,5 миллионов долларов рассчитано до лета 2026 года.

Кемпе был выбран «Кингз» в первом раунде драфта НХЛ-2014 под общим 29-м номером. За это время на его счету 649 матчей в регулярном чемпионате, в которых он набрал 420 (200+220) очков. В плей-офф он провел 28 матчей, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач.