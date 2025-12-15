Свечников — о победном буллите в матче с «Филадельфией»: «Я бы не сказал, что это суперсложный прием»

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников прокомментировал свой победный буллит в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (3:2 Б).

«Я просто начал движение с левой стороны и попытался заставить вратаря (Даниэла Владаржа — прим.) среагировать первым. Иногда шайба может соскользнуть с крюка, так что это как 50 на 50. Но я бы не сказал, что это суперсложный прием», — цитирует 25-летнего россиянина пресс-служба НХЛ.

В сезоне-2025/26 Свечников в 32 матчах набрал 18 (7+11) очков.