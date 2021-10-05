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Нападающий «Каролины»: «Свечников будет уничтожать в этом сезоне»

20:38
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Нападающий «Каролины» Джордан Стаал заявил, что многого ждет от форварда Андрея Свечникова в предстоящем сезоне.

«Я чувствую, что Свечи будет уничтожать в этом сезоне. Он хочет стать лучшим», — приводит слова Стаала в Twitter журналист Чип Александер.

Российский нападающий подписал новый контракт с клубом этим летом. Соглашение с 21-летним россиянином рассчитано на 8 лет, зарплата игрока составит 7,75 млн долларов в год.

Свечников был выбран «Каролиной» в 2018 году под общим вторым номером на драфте НХЛ. В завершившемся сезоне форвард набрал 42 очка (15 шайб + 27 голевых передач) в 55 матчах регулярного чемпионата.

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Иван Шитик все материалы автора

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