Ахо забил 69-й победный гол и укрепил клубный рекорд «Каролины»
Нападающий «Каролины» Себастьян Ахо довел количество победных шайб за клуб в регулярных чемпионатах НХЛ до 69. Финн увеличил собственный рекорд организации в матче с «Бостоном» (2:1).
«Каролина» обыграла «Бостон» на домашнем льду со счетом 2:1. Ахо забил на 51-й минуте: Андрей Свечников начал атаку, Вильям Каррье доставил шайбу к воротам, а финский форвард завершил комбинацию. Это был единственный гол в третьем периоде.
Как сообщает сайт «Каролины», Ахо довел количество победных голов за клуб до 69. Это рекорд организации с учетом истории «Хартфорд Уэйлерс». Финн продолжает увеличивать собственный показатель — прежний ориентир Рона Фрэнсиса составлял 57 шайб. Его Ахо превзошел еще в ноябре 2024 года.
В матче с «Бостоном» вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 14 из 15 бросков и одержал восьмую победу в восьми стартах сезона. Россиянин повторил показатель Фредерика Андерсена по числу побед подряд со старта регулярного чемпионата.
«Харрикейнз» одержали десяти побед в 14 матчах и прервала восьмиматчевую серию «Брюинз» с очками.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|15
|11
|4
|24
|2
|Вашингтон
|12
|8
|4
|16
|3
|Нью-Джерси
|13
|8
|5
|16
|4
|Айлендерс
|13
|7
|6
|16
|5
|Рейнджерс
|14
|7
|7
|15
|6
|Питтсбург
|13
|5
|8
|12
|7
|Коламбус
|11
|5
|6
|10
|8
|Филадельфия
|15
|3
|12
|10
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|14
|9
|5
|19
|2
|Монреаль
|13
|8
|5
|18
|3
|Тампа-Бэй
|12
|8
|4
|17
|4
|Оттава
|14
|8
|6
|17
|5
|Флорида
|13
|7
|6
|16
|6
|Торонто
|15
|7
|8
|16
|7
|Баффало
|13
|6
|7
|15
|8
|Детройт
|13
|6
|7
|15
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|15
|9
|6
|21
|2
|Юта
|14
|9
|5
|18
|3
|Колорадо
|13
|7
|6
|15
|4
|Даллас
|13
|7
|6
|15
|5
|Сент-Луис
|13
|6
|7
|13
|6
|Нэшвилл
|13
|4
|9
|13
|7
|Виннипег
|13
|4
|9
|11
|8
|Чикаго
|13
|4
|9
|8
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|13
|9
|4
|20
|2
|Вегас
|14
|9
|5
|19
|3
|Сиэтл
|13
|8
|5
|17
|4
|Сан-Хосе
|14
|7
|7
|15
|5
|Анахайм
|13
|5
|8
|11
|6
|Калгари
|12
|5
|7
|10
|7
|Лос-Анджелес
|12
|4
|8
|10
|8
|Ванкувер
|15
|3
|12
|7
|30.10
|02:00
|Каролина – Коламбус
|3 : 2
|30.10
|02:00
|Тампа-Бэй – Виннипег
|6 : 4
|30.10
|02:00
|Питтсбург – Юта
|3 : 4 ОТ
|30.10
|02:30
|Детройт – Чикаго
|4 : 1
|30.10
|03:00
|Сент-Луис – Бостон
|4 : 1
|30.10
|03:00
|Нэшвилл – Вашингтон
|3 : 4
|30.10
|03:00
|Даллас – Монреаль
|2 : 5
|30.10
|03:00
|Миннесота – Айлендерс
|3 : 4 ОТ
|30.10
|05:00
|Сан-Хосе – Ванкувер
|3 : 2
|30.10
|05:00
|Анахайм – Баффало
|6 : 7
|30.10
|05:00
|Лос-Анджелес – Оттава
|6 : 5 ОТ