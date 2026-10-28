Ахо забил 69-й победный гол и укрепил клубный рекорд «Каролины»

Нападающий «Каролины» Себастьян Ахо довел количество победных шайб за клуб в регулярных чемпионатах НХЛ до 69. Финн увеличил собственный рекорд организации в матче с «Бостоном» (2:1).

«Каролина» обыграла «Бостон» на домашнем льду со счетом 2:1. Ахо забил на 51-й минуте: Андрей Свечников начал атаку, Вильям Каррье доставил шайбу к воротам, а финский форвард завершил комбинацию. Это был единственный гол в третьем периоде.

Как сообщает сайт «Каролины», Ахо довел количество победных голов за клуб до 69. Это рекорд организации с учетом истории «Хартфорд Уэйлерс». Финн продолжает увеличивать собственный показатель — прежний ориентир Рона Фрэнсиса составлял 57 шайб. Его Ахо превзошел еще в ноябре 2024 года.

В матче с «Бостоном» вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 14 из 15 бросков и одержал восьмую победу в восьми стартах сезона. Россиянин повторил показатель Фредерика Андерсена по числу побед подряд со старта регулярного чемпионата.

«Харрикейнз» одержали десяти побед в 14 матчах и прервала восьмиматчевую серию «Брюинз» с очками.