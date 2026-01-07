Свечников стал третьей звездой дня в НХЛ

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников признан третьей звездой игрового дня в НХЛ.

В среду, 7 января, 25-летний россиянин отдал четыре голевые передачи в домашнем матче против «Далласа» (6:3). Он во второй раз в карьере набрал четыре очка в одной игре. В сезоне-2025/26 на счету Свечникова 35 (12+23) очков в 43 матчах.

Первой звездой стал форвард «Айлендерс» Энтони Дюклер, который отметился тремя голами и двумя результативными передачами в игре против «Нью-Джерси» (9:0).

Второй звездой назван Коннор Макдэвид из «Эдмонтона», оформивший хет-трик в матче с «Нэшвиллом» (6:2).