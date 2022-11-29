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Андрей Свечников: «В России окунаешься в родную атмосферу. В Америке такого не найти»

Свечников рассказал, по чему в России скучает больше всего
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Андрей Свечников.
Фото Global Look Press

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников в интервью «СЭ» рассказал о том, по чему скучает больше всего.

— Ты так и не сыграл за взрослую сборную в международных турнирах. Сейчас опять пауза, и непонятно, на какое время.

— На самом деле очень хочется сыграть за взрослую сборную России, если позовут. Я ни разу не играл, было бы приятно выступить за национальную сборную. Это и опыт, но в то же время ты наслаждаешься этим моментом, потому что ты целый сезон в одной команде, а когда приезжаешь в сборную, все совсем по-другому. Новые ребята, новое общение — было бы классно поиграть, я жду не дождусь этого момента.

— Чего в Америке тебе не хватает из того, что есть в России? По чему ты больше всего скучаешь?

— Это точно еда. Естественно, друзья, семья, хотя мама с папой приезжают к нам, но все равно скучаю по ним. Просто вся наша русская атмосфера: в баню пойти, на дачу поехать, шашлыки пожарить — это все в кайф. Туда ты приезжаешь, времени особо нет, сезон подходит, ты постоянно в работе, игры через день. Сезон заканчивается, прилетаешь домой, сразу окунаешься в родную атмосферу. В Америке такого не найти.

— Чувствовал ли ты после известных политических событий какое-то особое отношение к себе из-за того, что ты русский?

— Все осталось так же, как было, даже не думал об этом, приходил, выполнял свою работу. Ребята хорошо относились, как и всегда в принципе.

— В раздевалке политические моменты обсуждали? Или не касались этой темы?

— Я думаю, они старались при мне не обсуждать, может быть, между собой что-то и обсуждали. Я особенно ни с кем не разговаривал на эту тему.

В текущем сезоне на счету 22-летнего форварда 22 матча за «Каролину», в которых он набрал 22 (13+9) очка.

Андрей Свечников
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 23 19 4 38
2 Айлендерс 23 15 8 30
3 Каролина 22 11 11 27
4 Питтсбург 22 11 11 25
5 Рейнджерс 23 10 13 24
6 Вашингтон 23 9 14 21
7 Филадельфия 22 7 15 19
8 Коламбус 21 7 14 16
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 21 18 3 36
2 Торонто 24 14 10 33
3 Тампа-Бэй 21 13 8 27
4 Детройт 21 11 10 26
5 Флорида 22 10 12 24
6 Монреаль 21 11 10 23
7 Баффало 22 9 13 19
8 Оттава 21 8 13 17
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 23 13 10 30
2 Виннипег 20 13 7 27
3 Колорадо 19 12 7 25
4 Миннесота 21 10 11 22
5 Сент-Луис 22 11 11 22
6 Нэшвилл 20 9 11 20
7 Аризона 20 7 13 17
8 Чикаго 21 6 15 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 24 17 7 35
2 Сиэтл 21 13 8 29
3 Лос-Анджелес 24 12 12 27
4 Эдмонтон 22 12 10 24
5 Калгари 21 9 12 21
6 Ванкувер 22 9 13 21
7 Сан-Хосе 24 7 17 18
8 Анахайм 22 6 16 13
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4.12
29.11 03:00
Баффало – Тампа-Бэй
 5 : 6 ОТ
29.11 03:00
Детройт – Торонто
 2 : 4
29.11 03:00
Коламбус – Вегас
 2 : 3 Б
29.11 03:00
Рейнджерс – Нью-Джерси
 3 : 5
29.11 04:00
Сент-Луис – Даллас
 1 : 4
29.11 05:30
Эдмонтон – Флорида
 4 : 3 ОТ
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Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 22 39
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 23 36
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 22 33
И Г
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 23 19
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 22 17
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 22 16
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 16 1.99
Витек Ванечек

Витек Ванечек

Нью-Джерси

 15 2.07
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Айлендерс

16 2.19
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