Андрей Свечников: «В России окунаешься в родную атмосферу. В Америке такого не найти»
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников в интервью «СЭ» рассказал о том, по чему скучает больше всего.
— Ты так и не сыграл за взрослую сборную в международных турнирах. Сейчас опять пауза, и непонятно, на какое время.
— На самом деле очень хочется сыграть за взрослую сборную России, если позовут. Я ни разу не играл, было бы приятно выступить за национальную сборную. Это и опыт, но в то же время ты наслаждаешься этим моментом, потому что ты целый сезон в одной команде, а когда приезжаешь в сборную, все совсем по-другому. Новые ребята, новое общение — было бы классно поиграть, я жду не дождусь этого момента.
— Чего в Америке тебе не хватает из того, что есть в России? По чему ты больше всего скучаешь?
— Это точно еда. Естественно, друзья, семья, хотя мама с папой приезжают к нам, но все равно скучаю по ним. Просто вся наша русская атмосфера: в баню пойти, на дачу поехать, шашлыки пожарить — это все в кайф. Туда ты приезжаешь, времени особо нет, сезон подходит, ты постоянно в работе, игры через день. Сезон заканчивается, прилетаешь домой, сразу окунаешься в родную атмосферу. В Америке такого не найти.
— Чувствовал ли ты после известных политических событий какое-то особое отношение к себе из-за того, что ты русский?
— Все осталось так же, как было, даже не думал об этом, приходил, выполнял свою работу. Ребята хорошо относились, как и всегда в принципе.
— В раздевалке политические моменты обсуждали? Или не касались этой темы?
— Я думаю, они старались при мне не обсуждать, может быть, между собой что-то и обсуждали. Я особенно ни с кем не разговаривал на эту тему.
В текущем сезоне на счету 22-летнего форварда 22 матча за «Каролину», в которых он набрал 22 (13+9) очка.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|23
|19
|4
|38
|2
|Айлендерс
|23
|15
|8
|30
|3
|Каролина
|22
|11
|11
|27
|4
|Питтсбург
|22
|11
|11
|25
|5
|Рейнджерс
|23
|10
|13
|24
|6
|Вашингтон
|23
|9
|14
|21
|7
|Филадельфия
|22
|7
|15
|19
|8
|Коламбус
|21
|7
|14
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|21
|18
|3
|36
|2
|Торонто
|24
|14
|10
|33
|3
|Тампа-Бэй
|21
|13
|8
|27
|4
|Детройт
|21
|11
|10
|26
|5
|Флорида
|22
|10
|12
|24
|6
|Монреаль
|21
|11
|10
|23
|7
|Баффало
|22
|9
|13
|19
|8
|Оттава
|21
|8
|13
|17
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|23
|13
|10
|30
|2
|Виннипег
|20
|13
|7
|27
|3
|Колорадо
|19
|12
|7
|25
|4
|Миннесота
|21
|10
|11
|22
|5
|Сент-Луис
|22
|11
|11
|22
|6
|Нэшвилл
|20
|9
|11
|20
|7
|Аризона
|20
|7
|13
|17
|8
|Чикаго
|21
|6
|15
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|24
|17
|7
|35
|2
|Сиэтл
|21
|13
|8
|29
|3
|Лос-Анджелес
|24
|12
|12
|27
|4
|Эдмонтон
|22
|12
|10
|24
|5
|Калгари
|21
|9
|12
|21
|6
|Ванкувер
|22
|9
|13
|21
|7
|Сан-Хосе
|24
|7
|17
|18
|8
|Анахайм
|22
|6
|16
|13
|29.11
|03:00
|
Баффало – Тампа-Бэй
|5 : 6 ОТ
|29.11
|03:00
|
Детройт – Торонто
|2 : 4
|29.11
|03:00
|
Коламбус – Вегас
|2 : 3 Б
|29.11
|03:00
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|3 : 5
|29.11
|04:00
|
Сент-Луис – Даллас
|1 : 4
|29.11
|05:30
|
Эдмонтон – Флорида
|4 : 3 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|22
|39
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|23
|36
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|22
|33
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|23
|19
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|22
|17
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|22
|16
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|16
|1.99
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|15
|2.07
|
|
Илья Сорокин
Айлендерс
|16
|2.19