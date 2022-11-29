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Сегодня, 09:00

Андрей Свечников рассказал о своей главной цели

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Андрей Свечников.
Фото Global Look Press

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников в интервью «СЭ» рассказал о том, как на него действует восьмилетний контракт, который он подписал с клубом перед прошлым сезоном.

— Прошлым летом ты подписал новый контракт, первый крупный контракт в своей карьере. Насколько на тебя это давило в сезоне? И насколько ты себе забивал этим голову?

— На самом деле вообще не давило. Почему должно давить? Ты выходишь, выполняешь свою работу, стараешься играть на те деньги, которые тебе дали, и даже лучше. Моя задача — играть лучше. Выполняю свою работу и тренерскую установку.

— В клубе говорили что-то по этому поводу? Ведь теперь ты один из самых дорогих игроков в команде, а не новичок.

— Нет, все к этому просто относятся, лишний раз никто об этом не напоминает. Естественно, тебе дают денег, и ты должен их отрабатывать.

— Ты доволен контрактом?

— Конечно, восемь лет, мне все нравится. У нас в «Каролине» хорошая команда, мы в каждом сезоне играем в плей-офф, есть шансы на Кубок каждый год. Самое главное для меня — выиграть Кубок Стэнли. Мы к этому идем.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел за «Каролину» 22 матча и набрал 22 (13+9) очка.

Андрей Свечников
ХК Каролина Харрикейнз
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 23 19 4 38
2 Айлендерс 23 15 8 30
3 Каролина 22 11 11 27
4 Питтсбург 22 11 11 25
5 Рейнджерс 23 10 13 24
6 Вашингтон 23 9 14 21
7 Филадельфия 22 7 15 19
8 Коламбус 21 7 14 16
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 21 18 3 36
2 Торонто 24 14 10 33
3 Тампа-Бэй 21 13 8 27
4 Детройт 21 11 10 26
5 Флорида 22 10 12 24
6 Монреаль 21 11 10 23
7 Баффало 22 9 13 19
8 Оттава 21 8 13 17
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 23 13 10 30
2 Виннипег 20 13 7 27
3 Колорадо 19 12 7 25
4 Миннесота 21 10 11 22
5 Сент-Луис 22 11 11 22
6 Нэшвилл 20 9 11 20
7 Аризона 20 7 13 17
8 Чикаго 21 6 15 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 24 17 7 35
2 Сиэтл 21 13 8 29
3 Лос-Анджелес 24 12 12 27
4 Эдмонтон 22 12 10 24
5 Калгари 21 9 12 21
6 Ванкувер 22 9 13 21
7 Сан-Хосе 24 7 17 18
8 Анахайм 22 6 16 13
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3.12
4.12
29.11 03:00
Баффало – Тампа-Бэй
 5 : 6 ОТ
29.11 03:00
Детройт – Торонто
 2 : 4
29.11 03:00
Коламбус – Вегас
 2 : 3 Б
29.11 03:00
Рейнджерс – Нью-Джерси
 3 : 5
29.11 04:00
Сент-Луис – Даллас
 1 : 4
29.11 05:30
Эдмонтон – Флорида
 4 : 3 ОТ
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 22 39
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 23 36
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 22 33
И Г
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 23 19
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 22 17
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 22 16
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 16 1.99
Витек Ванечек

Витек Ванечек

Нью-Джерси

 15 2.07
Илья Сорокин

Илья Сорокин

Айлендерс

16 2.19
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