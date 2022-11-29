Андрей Свечников рассказал о своей главной цели

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников в интервью «СЭ» рассказал о том, как на него действует восьмилетний контракт, который он подписал с клубом перед прошлым сезоном.

— Прошлым летом ты подписал новый контракт, первый крупный контракт в своей карьере. Насколько на тебя это давило в сезоне? И насколько ты себе забивал этим голову?

— На самом деле вообще не давило. Почему должно давить? Ты выходишь, выполняешь свою работу, стараешься играть на те деньги, которые тебе дали, и даже лучше. Моя задача — играть лучше. Выполняю свою работу и тренерскую установку.

— В клубе говорили что-то по этому поводу? Ведь теперь ты один из самых дорогих игроков в команде, а не новичок.

— Нет, все к этому просто относятся, лишний раз никто об этом не напоминает. Естественно, тебе дают денег, и ты должен их отрабатывать.

— Ты доволен контрактом?

— Конечно, восемь лет, мне все нравится. У нас в «Каролине» хорошая команда, мы в каждом сезоне играем в плей-офф, есть шансы на Кубок каждый год. Самое главное для меня — выиграть Кубок Стэнли. Мы к этому идем.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел за «Каролину» 22 матча и набрал 22 (13+9) очка.