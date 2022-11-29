Андрей Свечников рассказал о своей главной цели
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников в интервью «СЭ» рассказал о том, как на него действует восьмилетний контракт, который он подписал с клубом перед прошлым сезоном.
— Прошлым летом ты подписал новый контракт, первый крупный контракт в своей карьере. Насколько на тебя это давило в сезоне? И насколько ты себе забивал этим голову?
— На самом деле вообще не давило. Почему должно давить? Ты выходишь, выполняешь свою работу, стараешься играть на те деньги, которые тебе дали, и даже лучше. Моя задача — играть лучше. Выполняю свою работу и тренерскую установку.
— В клубе говорили что-то по этому поводу? Ведь теперь ты один из самых дорогих игроков в команде, а не новичок.
— Нет, все к этому просто относятся, лишний раз никто об этом не напоминает. Естественно, тебе дают денег, и ты должен их отрабатывать.
— Ты доволен контрактом?
— Конечно, восемь лет, мне все нравится. У нас в «Каролине» хорошая команда, мы в каждом сезоне играем в плей-офф, есть шансы на Кубок каждый год. Самое главное для меня — выиграть Кубок Стэнли. Мы к этому идем.
В текущем сезоне 22-летний россиянин провел за «Каролину» 22 матча и набрал 22 (13+9) очка.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|23
|19
|4
|38
|2
|Айлендерс
|23
|15
|8
|30
|3
|Каролина
|22
|11
|11
|27
|4
|Питтсбург
|22
|11
|11
|25
|5
|Рейнджерс
|23
|10
|13
|24
|6
|Вашингтон
|23
|9
|14
|21
|7
|Филадельфия
|22
|7
|15
|19
|8
|Коламбус
|21
|7
|14
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|21
|18
|3
|36
|2
|Торонто
|24
|14
|10
|33
|3
|Тампа-Бэй
|21
|13
|8
|27
|4
|Детройт
|21
|11
|10
|26
|5
|Флорида
|22
|10
|12
|24
|6
|Монреаль
|21
|11
|10
|23
|7
|Баффало
|22
|9
|13
|19
|8
|Оттава
|21
|8
|13
|17
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|23
|13
|10
|30
|2
|Виннипег
|20
|13
|7
|27
|3
|Колорадо
|19
|12
|7
|25
|4
|Миннесота
|21
|10
|11
|22
|5
|Сент-Луис
|22
|11
|11
|22
|6
|Нэшвилл
|20
|9
|11
|20
|7
|Аризона
|20
|7
|13
|17
|8
|Чикаго
|21
|6
|15
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|24
|17
|7
|35
|2
|Сиэтл
|21
|13
|8
|29
|3
|Лос-Анджелес
|24
|12
|12
|27
|4
|Эдмонтон
|22
|12
|10
|24
|5
|Калгари
|21
|9
|12
|21
|6
|Ванкувер
|22
|9
|13
|21
|7
|Сан-Хосе
|24
|7
|17
|18
|8
|Анахайм
|22
|6
|16
|13
|29.11
|03:00
|
Баффало – Тампа-Бэй
|5 : 6 ОТ
|29.11
|03:00
|
Детройт – Торонто
|2 : 4
|29.11
|03:00
|
Коламбус – Вегас
|2 : 3 Б
|29.11
|03:00
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|3 : 5
|29.11
|04:00
|
Сент-Луис – Даллас
|1 : 4
|29.11
|05:30
|
Эдмонтон – Флорида
|4 : 3 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|22
|39
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|23
|36
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|22
|33
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|23
|19
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|22
|17
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|22
|16
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|16
|1.99
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|15
|2.07
|
|
Илья Сорокин
Айлендерс
|16
|2.19