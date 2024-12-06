Свечников — о своих четырех очках в матче с «Колорадо»: «Продолжу в том же духе»

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников рассказал, что у него было не очень хорошее самочувствие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (5:3).

В этой игре 24-летний россиянин забил гол и сделал три результативные передачи. Он был признан первой звездой матча.

«Честно говоря, чувствовал себя не очень хорошо. Конечно, приятно набирать очки, и это, безусловно, придает уверенности. Просто продолжу в том же духе. Почему чувствовал себя не очень хорошо? Не знаю. Наверное, ноги были тяжелыми», — приводит слова Свечникова журналист Райан Хенкель в своих соцсетях.

Всего в этом сезоне Свечников провел 26 матчей за «Каролину» в НХЛ, набрав 22 (9+13) очка.

«Харрикейнз» с 35 баллами в 26 играх занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции.