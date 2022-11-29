Нападающий «Каролины» Андрей Свечников в интервью «СЭ» поделился мнением об игре Никиты Кучерова.

— Есть ли игрок в НХЛ, который тебя удивляет?

— Я бы отметил, наверное, Макара, самого ценного игрока плей-офф. А так, Маккинон, Макдэвид — лучшие игроки в лиге. Еще выделил бы Никиту Кучерова, интересно наблюдать за ним, как катается, как с шайбой обращается.

— У Кучерова же нет суперскорости, он же не так быстро катается.

— Ну я бы не сказал, что он медленный, у него скорость идет вместе с руками. Он может от любого уйти спокойно. С партнерами они чувствуют друг друга, у Никиты такая чуйка, что он любого игрока будет понимать. Кучеров — один из лучших в этом плане, он передачу может отдать через клюшку, через коньки спокойно.

В этом сезоне НХЛ на счету Кучерова 21 матч за «Тампу» и 34 (10+24) очка.