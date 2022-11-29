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Сегодня, 09:45

Свечников — о Кучерове: «Он может уйти от любого»

Свечников поделился мнением об игре Кучерова
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Никита Кучеров.
Фото Global Look Press

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников в интервью «СЭ» поделился мнением об игре Никиты Кучерова.

— Есть ли игрок в НХЛ, который тебя удивляет?

— Я бы отметил, наверное, Макара, самого ценного игрока плей-офф. А так, Маккинон, Макдэвид — лучшие игроки в лиге. Еще выделил бы Никиту Кучерова, интересно наблюдать за ним, как катается, как с шайбой обращается.

— У Кучерова же нет суперскорости, он же не так быстро катается.

— Ну я бы не сказал, что он медленный, у него скорость идет вместе с руками. Он может от любого уйти спокойно. С партнерами они чувствуют друг друга, у Никиты такая чуйка, что он любого игрока будет понимать. Кучеров — один из лучших в этом плане, он передачу может отдать через клюшку, через коньки спокойно.

В этом сезоне НХЛ на счету Кучерова 21 матч за «Тампу» и 34 (10+24) очка.

Андрей Свечников
Никита Кучеров
НХЛ
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НХЛ: «Тампа» обыграла «Баффало», «Рейнджерс» уступили «Нью-Джерси» и другие матчи 29 ноября
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 23 19 4 38
2 Айлендерс 23 15 8 30
3 Каролина 22 11 11 27
4 Питтсбург 22 11 11 25
5 Рейнджерс 23 10 13 24
6 Вашингтон 23 9 14 21
7 Филадельфия 22 7 15 19
8 Коламбус 21 7 14 16
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 21 18 3 36
2 Торонто 24 14 10 33
3 Тампа-Бэй 21 13 8 27
4 Детройт 21 11 10 26
5 Флорида 22 10 12 24
6 Монреаль 21 11 10 23
7 Баффало 22 9 13 19
8 Оттава 21 8 13 17
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 23 13 10 30
2 Виннипег 20 13 7 27
3 Колорадо 19 12 7 25
4 Миннесота 21 10 11 22
5 Сент-Луис 22 11 11 22
6 Нэшвилл 20 9 11 20
7 Аризона 20 7 13 17
8 Чикаго 21 6 15 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 24 17 7 35
2 Сиэтл 21 13 8 29
3 Лос-Анджелес 24 12 12 27
4 Эдмонтон 22 12 10 24
5 Калгари 21 9 12 21
6 Ванкувер 22 9 13 21
7 Сан-Хосе 24 7 17 18
8 Анахайм 22 6 16 13
Результаты / календарь
19.11
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22.11
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24.11
25.11
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1.12
2.12
3.12
4.12
29.11 03:00
Баффало – Тампа-Бэй
 5 : 6 ОТ
29.11 03:00
Детройт – Торонто
 2 : 4
29.11 03:00
Коламбус – Вегас
 2 : 3 Б
29.11 03:00
Рейнджерс – Нью-Джерси
 3 : 5
29.11 04:00
Сент-Луис – Даллас
 1 : 4
29.11 05:30
Эдмонтон – Флорида
 4 : 3 ОТ
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 22 39
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 23 36
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 22 33
И Г
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 23 19
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 22 17
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 22 16
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 16 1.99
Витек Ванечек

Витек Ванечек

Нью-Джерси

 15 2.07
Илья Сорокин

Илья Сорокин

Айлендерс

16 2.19
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