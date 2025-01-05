Нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко может вернуться в КХЛ

Как стало известно «СЭ», нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко в предстоящее межсезонье может вернуться в КХЛ.

Контракт игрока с канадским клубом истекает 30 июня 2025 года.

В нынешнем сезоне Кузьменко провел 30 матчей и набрал 10 (1+9) очков. Его безголевая серия составляет 26 матчей.