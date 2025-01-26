Кузьменко — о первом голе в ворота «Миннесоты»: «Наверное, 100 раз поблагодарил Кадри за пас»

Нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко прокомментировал свой первый гол в ворота «Миннесоты» (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В этой встрече 28-летний россиянин оформил дубль. В первом периоде он забросил шайбу с передачи Назема Кадри.

«Хороший гол, очень важный. Он мне понравился. Я увидел свободное пространство, немного продвинулся к воротам и крикнул Кадри: «пас, пас, пас, ну пожалуйста». Он сделал передачу, я обрадовался и получился хороший гол. Я, наверное, 100 раз сказал Кадри «спасибо», — сказал Кузьменко в интервью после матча.

«Калгари» набрал 55 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.