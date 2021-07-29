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Нападающий Хытил продлил контракт с «Рейнджерс»

20:23
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Нападающий Филип Хытил продлил контракт с «Рейнджерс». Новое соглашение рассчитано на два года, сообщает в Twitter журналист Винс Меркольяно.

21-летний чех был выбран клубом из Нью-Йорка на драфте-2017 под общим 21-м номером.

В прошлом сезоне он провел 42 матча и набрал 22 (8+14) очка. В составе сборной Чехии на ЧМ-2021 он отыграл 8 матчей и набрал 5 (2+3) баллов.

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Иван Шитик все материалы автора

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