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Нападающий Фогеле подпишет с «Эдмонтоном» контракт на три года

21:16
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Нападающий Уоррен Фогеле подпишет с «Эдмонтоном» контракт на три года. Хоккеист находится в статусе ограниченно свободного агента, пишет в Twitter исайдер Эллиот Фридман.

Зарплата хоккеиста составит 2,75 миллиона долларов за сезон.

Ранее «Ойлерз» выменяли права на Фогеле у «Каролины». На счету 25-летнего канадца 20 (10+10) баллов в 53 играх регулярного чемпионата. В 10 матчах плей-офф он отметился 2 (1+1) очками.

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Иван Шитик все материалы автора

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