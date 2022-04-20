Нападающий «Флориды» Юбердо — пятый игрок, сделавший 80 передач за сезон в XXI веке

Нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо трижды ассистировал Александру Баркову в матче против «Айлендерс» (3:2 ОТ) и стал пятым игроком в XXI веке, которому удалось преодолеть отметку в 80 результативных передач за сезон. Чаще него помогали отличиться Хенрик Седин, Сидни Кросби, Никита Кучеров и дважды Джо Торнтон, дважды делавший больше 90 голевых пасов.

Лучшие ассистентские результаты в XXI веке

Игрок Страна Команда Сезон Матчи Передачи Джо Торнтон Канада Сан-Хосе/Бостон 2005/06 81 96 Джо Торнтон Канада Сан-Хосе 2006/07 82 92 Никита Кучеров Россия Тампа-Бэй 2018/19 82 87 Сидни Кросби Канада Питтсбург 2006/07 79 84 Хенрик Седин Швеция Ванкувер 2009/10 82 83 Джонатан Юбердо Канада Флорида 2021/22 76 81 Евгений Малкин Россия Питтсбург 2008/09 82 78 Петер Форсберг Швеция Колорадо 2002/03 75 77 Коннор Макдэвид Канада Эдмонтон 2018/19 78 75 Хенрик Седин Швеция Ванкувер 2010/11 82 75

Юбердо вышел на первое место в бомбардирской гонке сезона-2021/22, обогнав Коннора Макдэвида. Форвард «Флориды» со 111 баллами занимает 12-е место в списке лучших бомбардирских результатов XXI века. Канадец наверняка вытеснит Александра Овечкина из топ-10, а при условии набора 10 баллов в шести оставшихся матчах даже ворвется в пятерку, где пока располагаются Никита Кучеров, Джо Торнтон, Яромир Ягр (с двумя результатами) и Сидни Кросби.

Лучшие бомбардирские результаты в XXI веке

Игрок Страна Команда Сезон Матчи Очки Никита Кучеров Россия Тампа-Бэй 2018/19 82 128 (41+87) Джо Торнтон Канада Сан-Хосе/Бостон 2005/06 81 125 (29+96) Яромир Ягр Чехия Рейнджерс 2005/06 82 123 (54+69) Яромир Ягр Чехия Питтсбург 2000/01 81 121 (52+59) Сидни Кросби Канада Питтсбург 2006/07 79 120 (36+84) Джо Сакик Канада Колорадо 2000/01 82 118 (54+64) Коннор Макдэвид Канада Эдмонтон 2018/19 78 116 (41+75) Джо Торнтон Канада Сан-Хосе 2006/07 82 114 (22+92) Евгений Малкин Россия Питтсбург 2008/09 82 113 (35+78) Александр Овечкин Россия Вашингтон 2007/08 82 112 (65+47) Хенрик Седин Швеция Ванкувер 2009/10 82 112 (29+83) Джонатан Юбердо Канада Флорида 2021/22 76 111 (30+81)

Юбердо, как и форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, продолжает обновлять клубный рекорд результативности. Результату Александра Баркова трехлетней давности Джонатан привез уже 15 баллов. Третье место, кстати, все еще принадлежит Павлу Буре, который в сезоне-1999/00 принял участие в 94 результативных атаках «пантер».

Лучшие бомбардирские результаты в истории «Флориды»