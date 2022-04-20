Нападающий «Флориды» Юбердо — пятый игрок, сделавший 80 передач за сезон в XXI веке
Нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо трижды ассистировал Александру Баркову в матче против «Айлендерс» (3:2 ОТ) и стал пятым игроком в XXI веке, которому удалось преодолеть отметку в 80 результативных передач за сезон. Чаще него помогали отличиться Хенрик Седин, Сидни Кросби, Никита Кучеров и дважды Джо Торнтон, дважды делавший больше 90 голевых пасов.
Лучшие ассистентские результаты в XXI веке
|
Игрок
|
Страна
|
Команда
|
Сезон
|
Матчи
|
Передачи
|
Джо Торнтон
|
Канада
|
Сан-Хосе/Бостон
|
2005/06
|
81
|
96
|
Джо Торнтон
|
Канада
|
Сан-Хосе
|
2006/07
|
82
|
92
|
Никита Кучеров
|
Россия
|
Тампа-Бэй
|
2018/19
|
82
|
87
|
Сидни Кросби
|
Канада
|
Питтсбург
|
2006/07
|
79
|
84
|
Хенрик Седин
|
Швеция
|
Ванкувер
|
2009/10
|
82
|
83
|
Джонатан Юбердо
|
Канада
|
Флорида
|
2021/22
|
76
|
81
|
Евгений Малкин
|
Россия
|
Питтсбург
|
2008/09
|
82
|
78
|
Петер Форсберг
|
Швеция
|
Колорадо
|
2002/03
|
75
|
77
|
Коннор Макдэвид
|
Канада
|
Эдмонтон
|
2018/19
|
78
|
75
|
Хенрик Седин
|
Швеция
|
Ванкувер
|
2010/11
|
82
|
75
Юбердо вышел на первое место в бомбардирской гонке сезона-2021/22, обогнав Коннора Макдэвида. Форвард «Флориды» со 111 баллами занимает 12-е место в списке лучших бомбардирских результатов XXI века. Канадец наверняка вытеснит Александра Овечкина из топ-10, а при условии набора 10 баллов в шести оставшихся матчах даже ворвется в пятерку, где пока располагаются Никита Кучеров, Джо Торнтон, Яромир Ягр (с двумя результатами) и Сидни Кросби.
Лучшие бомбардирские результаты в XXI веке
|
Игрок
|
Страна
|
Команда
|
Сезон
|
Матчи
|
Очки
|
Никита Кучеров
|
Россия
|
Тампа-Бэй
|
2018/19
|
82
|
128 (41+87)
|
Джо Торнтон
|
Канада
|
Сан-Хосе/Бостон
|
2005/06
|
81
|
125 (29+96)
|
Яромир Ягр
|
Чехия
|
Рейнджерс
|
2005/06
|
82
|
123 (54+69)
|
Яромир Ягр
|
Чехия
|
Питтсбург
|
2000/01
|
81
|
121 (52+59)
|
Сидни Кросби
|
Канада
|
Питтсбург
|
2006/07
|
79
|
120 (36+84)
|
Джо Сакик
|
Канада
|
Колорадо
|
2000/01
|
82
|
118 (54+64)
|
Коннор Макдэвид
|
Канада
|
Эдмонтон
|
2018/19
|
78
|
116 (41+75)
|
Джо Торнтон
|
Канада
|
Сан-Хосе
|
2006/07
|
82
|
114 (22+92)
|
Евгений Малкин
|
Россия
|
Питтсбург
|
2008/09
|
82
|
113 (35+78)
|
Александр Овечкин
|
Россия
|
Вашингтон
|
2007/08
|
82
|
112 (65+47)
|
Хенрик Седин
|
Швеция
|
Ванкувер
|
2009/10
|
82
|
112 (29+83)
|
Джонатан Юбердо
|
Канада
|
Флорида
|
2021/22
|
76
|
111 (30+81)
Юбердо, как и форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, продолжает обновлять клубный рекорд результативности. Результату Александра Баркова трехлетней давности Джонатан привез уже 15 баллов. Третье место, кстати, все еще принадлежит Павлу Буре, который в сезоне-1999/00 принял участие в 94 результативных атаках «пантер».
Лучшие бомбардирские результаты в истории «Флориды»
|
Игрок
|
Страна
|
Сезон
|
Матчи
|
Очки
|
Джонатан Юбердо
|
Канада
|
2021/22
|
76
|
111 (30+81)
|
Александр Барков
|
Финляндия
|
2018/19
|
82
|
96 (35+61)
|
Павел Буре
|
Россия
|
1999/00
|
74
|
94 (58+36)
|
Павел Буре
|
Россия
|
2000/01
|
82
|
92 (59+33)
|
Джонатан Юбердо
|
Канада
|
2018/19
|
82
|
92 (30+62)
|
Олли Йокинен
|
Финляндия
|
2006/07
|
82
|
91 (39+52)
|
Олли Йокинен
|
Финляндия
|
2005/06
|
82
|
89 (38+51)
|
Александр Барков
|
Финляндия
|
2021/22
|
63
|
85 (37+48)
|
Александр Барков
|
Финляндия
|
2017/18
|
79
|
78 (27+51)
|
Джонатан Юбердо
|
Канада
|
2019/20
|
69
|
78 (23+55)
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|77
|49
|28
|106
|2
|Рейнджерс
|77
|50
|27
|106
|3
|Питтсбург
|77
|43
|34
|97
|4
|Вашингтон
|76
|43
|33
|96
|5
|Айлендерс
|76
|35
|41
|80
|6
|Коламбус
|77
|35
|42
|76
|7
|Нью-Джерси
|76
|27
|49
|61
|8
|Филадельфия
|77
|23
|54
|57
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|76
|55
|21
|116
|2
|Торонто
|77
|51
|26
|108
|3
|Тампа-Бэй
|76
|46
|30
|100
|4
|Бостон
|76
|47
|29
|99
|5
|Детройт
|77
|30
|47
|70
|6
|Баффало
|78
|29
|49
|69
|7
|Оттава
|77
|29
|48
|65
|8
|Монреаль
|77
|20
|57
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|76
|55
|21
|116
|2
|Миннесота
|76
|48
|28
|103
|3
|Сент-Луис
|77
|46
|31
|103
|4
|Нэшвилл
|77
|44
|33
|93
|5
|Даллас
|76
|43
|33
|91
|6
|Виннипег
|77
|35
|42
|81
|7
|Чикаго
|76
|25
|51
|61
|8
|Аризона
|76
|22
|54
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|77
|47
|30
|104
|2
|Эдмонтон
|76
|44
|32
|94
|3
|Лос-Анджелес
|78
|41
|37
|92
|4
|Вегас
|77
|41
|36
|87
|5
|Ванкувер
|77
|38
|39
|87
|6
|Анахайм
|78
|30
|48
|74
|7
|Сан-Хосе
|76
|30
|46
|72
|8
|Сиэтл
|75
|25
|50
|56
|20.04
|02:00
|
Монреаль – Миннесота
|0 : 2
|20.04
|02:00
|
Рейнджерс – Виннипег
|3 : 0
|20.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Детройт
|3 : 4
|20.04
|02:00
|
Торонто – Филадельфия
|5 : 2
|20.04
|02:30
|
Айлендерс – Флорида
|2 : 3 ОТ
|20.04
|03:00
|
Нэшвилл – Калгари
|3 : 2 Б
|20.04
|03:00
|
Сент-Луис – Бостон
|2 : 3 ОТ
|20.04
|05:00
|
Ванкувер – Оттава
|3 : 4 Б
|20.04
|05:00
|
Анахайм – Лос-Анджелес
|1 : 2
|20.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Коламбус
|3 : 2
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|76
|111
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|75
|110
|
|
Джонни Годро
Калгари
|77
|108
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|70
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|54
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|77
|50
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|51
|2.01
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|61
|2.18
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19