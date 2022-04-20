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Сегодня, 17:10

Нападающий «Флориды» Юбердо — пятый игрок, сделавший 80 передач за сезон в XXI веке

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Джонатан Юбердо.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо трижды ассистировал Александру Баркову в матче против «Айлендерс» (3:2 ОТ) и стал пятым игроком в XXI веке, которому удалось преодолеть отметку в 80 результативных передач за сезон. Чаще него помогали отличиться Хенрик Седин, Сидни Кросби, Никита Кучеров и дважды Джо Торнтон, дважды делавший больше 90 голевых пасов.

Лучшие ассистентские результаты в XXI веке

Игрок

Страна

Команда

Сезон

Матчи

Передачи

Джо Торнтон

Канада

Сан-Хосе/Бостон

2005/06

81

96

Джо Торнтон

Канада

Сан-Хосе

2006/07

82

92

Никита Кучеров

Россия

Тампа-Бэй

2018/19

82

87

Сидни Кросби

Канада

Питтсбург

2006/07

79

84

Хенрик Седин

Швеция

Ванкувер

2009/10

82

83

Джонатан Юбердо

Канада

Флорида

2021/22

76

81

Евгений Малкин

Россия

Питтсбург

2008/09

82

78

Петер Форсберг

Швеция

Колорадо

2002/03

75

77

Коннор Макдэвид

Канада

Эдмонтон

2018/19

78

75

Хенрик Седин

Швеция

Ванкувер

2010/11

82

75

Юбердо вышел на первое место в бомбардирской гонке сезона-2021/22, обогнав Коннора Макдэвида. Форвард «Флориды» со 111 баллами занимает 12-е место в списке лучших бомбардирских результатов XXI века. Канадец наверняка вытеснит Александра Овечкина из топ-10, а при условии набора 10 баллов в шести оставшихся матчах даже ворвется в пятерку, где пока располагаются Никита Кучеров, Джо Торнтон, Яромир Ягр (с двумя результатами) и Сидни Кросби.

Лучшие бомбардирские результаты в XXI веке

Игрок

Страна

Команда

Сезон

Матчи

Очки

Никита Кучеров

Россия

Тампа-Бэй

2018/19

82

128 (41+87)

Джо Торнтон

Канада

Сан-Хосе/Бостон

2005/06

81

125 (29+96)

Яромир Ягр

Чехия

Рейнджерс

2005/06

82

123 (54+69)

Яромир Ягр

Чехия

Питтсбург

2000/01

81

121 (52+59)

Сидни Кросби

Канада

Питтсбург

2006/07

79

120 (36+84)

Джо Сакик

Канада

Колорадо

2000/01

82

118 (54+64)

Коннор Макдэвид

Канада

Эдмонтон

2018/19

78

116 (41+75)

Джо Торнтон

Канада

Сан-Хосе

2006/07

82

114 (22+92)

Евгений Малкин

Россия

Питтсбург

2008/09

82

113 (35+78)

Александр Овечкин

Россия

Вашингтон

2007/08

82

112 (65+47)

Хенрик Седин

Швеция

Ванкувер

2009/10

82

112 (29+83)

Джонатан Юбердо

Канада

Флорида

2021/22

76

111 (30+81)

Юбердо, как и форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов, продолжает обновлять клубный рекорд результативности. Результату Александра Баркова трехлетней давности Джонатан привез уже 15 баллов. Третье место, кстати, все еще принадлежит Павлу Буре, который в сезоне-1999/00 принял участие в 94 результативных атаках «пантер».

Лучшие бомбардирские результаты в истории «Флориды»

Игрок

Страна

Сезон

Матчи

Очки

Джонатан Юбердо

Канада

2021/22

76

111 (30+81)

Александр Барков

Финляндия

2018/19

82

96 (35+61)

Павел Буре

Россия

1999/00

74

94 (58+36)

Павел Буре

Россия

2000/01

82

92 (59+33)

Джонатан Юбердо

Канада

2018/19

82

92 (30+62)

Олли Йокинен

Финляндия

2006/07

82

91 (39+52)

Олли Йокинен

Финляндия

2005/06

82

89 (38+51)

Александр Барков

Финляндия

2021/22

63

85 (37+48)

Александр Барков

Финляндия

2017/18

79

78 (27+51)

Джонатан Юбердо

Канада

2019/20

69

78 (23+55)
Джонатан Юбердо
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 77 49 28 106
2 Рейнджерс 77 50 27 106
3 Питтсбург 77 43 34 97
4 Вашингтон 76 43 33 96
5 Айлендерс 76 35 41 80
6 Коламбус 77 35 42 76
7 Нью-Джерси 76 27 49 61
8 Филадельфия 77 23 54 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 76 55 21 116
2 Торонто 77 51 26 108
3 Тампа-Бэй 76 46 30 100
4 Бостон 76 47 29 99
5 Детройт 77 30 47 70
6 Баффало 78 29 49 69
7 Оттава 77 29 48 65
8 Монреаль 77 20 57 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 76 55 21 116
2 Миннесота 76 48 28 103
3 Сент-Луис 77 46 31 103
4 Нэшвилл 77 44 33 93
5 Даллас 76 43 33 91
6 Виннипег 77 35 42 81
7 Чикаго 76 25 51 61
8 Аризона 76 22 54 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 77 47 30 104
2 Эдмонтон 76 44 32 94
3 Лос-Анджелес 78 41 37 92
4 Вегас 77 41 36 87
5 Ванкувер 77 38 39 87
6 Анахайм 78 30 48 74
7 Сан-Хосе 76 30 46 72
8 Сиэтл 75 25 50 56
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20.04 02:00
Монреаль – Миннесота
 0 : 2
20.04 02:00
Рейнджерс – Виннипег
 3 : 0
20.04 02:00
Тампа-Бэй – Детройт
 3 : 4
20.04 02:00
Торонто – Филадельфия
 5 : 2
20.04 02:30
Айлендерс – Флорида
 2 : 3 ОТ
20.04 03:00
Нэшвилл – Калгари
 3 : 2 Б
20.04 03:00
Сент-Луис – Бостон
 2 : 3 ОТ
20.04 05:00
Ванкувер – Оттава
 3 : 4 Б
20.04 05:00
Анахайм – Лос-Анджелес
 1 : 2
20.04 05:30
Сан-Хосе – Коламбус
 3 : 2
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Вратари (КН)
И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 76 111
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 75 110
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 77 108
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 70 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 75 54
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 77 50
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 51 2.01
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 61 2.18
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 52 2.19
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