Нападающий «Флориды» Юбердо признан первой звездой дня в НХЛ

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Нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо признан первой звездой дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Торонто» (7:6 ОТ) форвард забил 2 гола и сделал 3 результативных передачи.

Вторая звезда дня — нападающий «Нэшвилла» Райан Джохансен, на счету которого хет-трик в игре с «Миннесотой». Отметим, что Джохансен сделал первый хет-трик в НХЛ.

Третьей звездой дня стал форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, сделавший дубль в матче с «Питтсбургом» (6:4).