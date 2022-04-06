Нападающий «Флориды» Юбердо признан первой звездой дня в НХЛ
Нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо признан первой звездой дня в НХЛ.
В матче регулярного чемпионата против «Торонто» (7:6 ОТ) форвард забил 2 гола и сделал 3 результативных передачи.
Вторая звезда дня — нападающий «Нэшвилла» Райан Джохансен, на счету которого хет-трик в игре с «Миннесотой». Отметим, что Джохансен сделал первый хет-трик в НХЛ.
Третьей звездой дня стал форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, сделавший дубль в матче с «Питтсбургом» (6:4).
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|6.04
|02:00
|
Баффало – Каролина
|4 : 2
|6.04
|02:00
|
Монреаль – Оттава
|3 : 6
|6.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|1 : 3
|6.04
|02:00
|
Питтсбург – Колорадо
|4 : 6
|6.04
|02:00
|
Филадельфия – Коламбус
|2 : 4
|6.04
|02:00
|
Флорида – Торонто
|7 : 6 ОТ
|6.04
|02:30
|
Детройт – Бостон
|5 : 3
|6.04
|03:00
|
Нэшвилл – Миннесота
|6 : 2
|6.04
|03:30
|
Даллас – Айлендерс
|3 : 2
|6.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Эдмонтон
|1 : 2 ОТ
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