Тарасенко сделал фото с сыном в чаше Кубка Стэнли. В НХЛ отреагировали на два кадра с разницей в 5 лет

В НХЛ отреагировали на фото сына Тарасенко в Кубке Стэнли с разницей в 5 лет

Нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко воссоздал фото с сыном Артемом в Кубке Стэнли 5-летней давности.

Первый снимок был сделан в 2019 году, когда россиянин выиграл трофей в составе «Сент-Луиса». Второе фото Тарасенко сделал, став чемпионом в составе «Флориды».

«5 лет спустя», — подписал фото Тарасенко.

На сайте НХЛ появилась новость в связи с этими фото.

«Артем, возможно, увеличился вдвое или втрое между победами своего отца в Кубке Стэнли, но приятно видеть, что он все еще помещается в кубок», — говорится в сообщении НХЛ.

В плей-офф НХЛ сезона-2023/24 32-летний россиянин провел 24 матча и набрал 9 (5+4) очков.

Одноклубник Тарасенко, вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский, после победы в Кубке Стэнли сменил имидж.