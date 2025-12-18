Верхэге — о Тарасове: «Сейчас у меня уже не получается его обыгрывать на тренировках»

Нападающий «Флориды» Картер Верхэге прокомментировал игру своего партнера по команде, российского вратаря Даниила Тарасова.

«Он (Тарасов) был потрясающим (в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (3:2) — прим.). Он такой хороший вратарь. На тренировках в начале года у меня получалось его обыгрывать. А сейчас у меня уже не получается. Да, он настолько хорош», — цитирует 30-летнего канадца клубная пресс-служба.

26-летний Тарасов в игре с «Кингз» отразил 27 из 29 бросков в створ и был признан третьей звездой встречи.

В сезоне-2025/26 россиянин в 11 матчах пропустил 29 голов. Его средний коэффициент надежности составляет 2,76, а процент отраженных бросков — 90,58.