Нападающий «Флориды» Ткачак о Бобровском: «Опора нашей команды и невероятный вратарь»

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак оценил важность Сергея Бобровского для команды.

«Он — опора нашей команды. Мало кто может сравниться с ним. Я не знаю, есть ли кто-то, кто так же быстр, как он. Невероятный вратарь», — приводит слова Ткачака пресс-служба «Флориды».

25 октября «Флорида» обыграла «Рейнджерс» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ. Российский голкипер одержал свою 400-ю победу в НХЛ, став самым быстрым вратарем в истории лиги, достигшим этой отметки.