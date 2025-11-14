Маршан — о 1000-м очке в НХЛ: «Такое случается нечасто. Всего 102 хоккеиста достигли этой отметки»

Нападающий «Флориды» Брэд Маршан прокомментировал свое достижение — он набрал 1000 очков в НХЛ.

«Я надеялся, что это случится сегодня — моя семья была здесь. Было здорово сделать это еще и дома. Неважно, как это произошло, просто здорово было быть частью этого... Такое случается нечасто. Всего 102 хоккеиста достигли этой отметки, и это особенные моменты в карьере, которые мы все ценим», — цитирует 37-летнего канадца пресс-служба НХЛ.

В матче с «Вашингтоном» (6:3) Маршан сделал две результативные передачи. Всего у него 1000 (435+565) очков в 1116 матчах.