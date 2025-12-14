Форвард «Флориды» Маршан — о Бобровском: «Нам очень повезло, что он у нас есть»

Нападающий «Флориды» Брэд Маршан прокомментировал игру российского голкипера «пантер» Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (4:0).

«Он лучший вратарь в лиге. Он выкладывается на полную каждый вечер, и нам очень повезло, что он у нас есть», — приводит слова Маршана пресс-служба «Флориды».

37-летний Бобровский оформил 52-й шат-аут за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на шестое место среди европейских вратарей. Россиянин превзошел результат чеха Томаша Вокоуна (51) и догнал финна Туукку Раска (52).