Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

14 декабря, 12:31

Форвард «Флориды» Маршан — о Бобровском: «Нам очень повезло, что он у нас есть»

Анастасия Пилипенко

Нападающий «Флориды» Брэд Маршан прокомментировал игру российского голкипера «пантер» Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (4:0).

«Он лучший вратарь в лиге. Он выкладывается на полную каждый вечер, и нам очень повезло, что он у нас есть», — приводит слова Маршана пресс-служба «Флориды».

37-летний Бобровский оформил 52-й шат-аут за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на шестое место среди европейских вратарей. Россиянин превзошел результат чеха Томаша Вокоуна (51) и догнал финна Туукку Раска (52).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
Читайте также
В Китае восхищены «ювелирно точным» ответом Путина на провокации в Черном море
На Украине передумали бойкотировать соревнования с российскими флагами
В «Спартаке» тишина, «Динамо» может оставить Гусева, а что с Черчесовым и Талалаевым? Главные тренерские слухи в РПЛ
Верховный суд: Долина продала квартиру в состоянии психического расстройства
ФСБ сообщило о задержании 19 помощников спецслужб Украины за два месяца
Рафинья: биография звезды «Барселоны» и сборной Бразилии
Популярное видео
«Трактор» назначил Корешкова / итоги Кубка Первого канала
«Трактор» назначил Корешкова / итоги Кубка Первого канала
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Кого назначит «Трактор», куда обменяют Спронга, итоги полсезона КХЛ
Кого назначит «Трактор», куда обменяют Спронга, итоги полсезона КХЛ
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Орлов стал 15-м российским хоккеистом, сыгравшим 900 матчей в НХЛ

33-летний Нидеррайтер стал первым швейцарцем с 1000 матчами в НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 33 22 11 46
2 Айлендерс 34 19 15 41
3 Филадельфия 32 17 15 40
4 Вашингтон 33 18 15 40
5 Нью-Джерси 34 19 15 39
6 Питтсбург 32 14 18 37
7 Рейнджерс 35 16 19 36
8 Коламбус 33 14 19 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Детройт 35 19 16 41
2 Бостон 34 20 14 40
3 Тампа-Бэй 33 18 15 39
4 Флорида 33 18 15 38
5 Монреаль 33 17 16 38
6 Торонто 32 15 17 35
7 Оттава 32 15 17 34
8 Баффало 32 14 18 32
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 33 24 9 55
2 Даллас 34 22 12 49
3 Миннесота 34 20 14 45
4 Юта 36 17 19 37
5 Сент-Луис 35 13 22 33
6 Виннипег 33 15 18 32
7 Чикаго 33 13 20 32
8 Нэшвилл 33 13 20 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 32 16 16 42
2 Анахайм 34 20 14 42
3 Эдмонтон 34 16 18 38
4 Лос-Анджелес 33 14 19 37
5 Сан-Хосе 34 17 17 37
6 Сиэтл 31 12 19 30
7 Калгари 34 13 21 30
8 Ванкувер 33 13 20 29
Результаты / календарь
8.12
9.12
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
18.12 03:00 Флорида – Лос-Анджелес 3 : 2
18.12 03:30 Детройт – Юта 1 : 4
18.12 04:00 Сент-Луис – Виннипег 1 : 0
18.12 04:00 Нэшвилл – Каролина 1 : 4
18.12 06:00 Вегас – Нью-Джерси 1 : 2 Б
Все результаты / календарь

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости