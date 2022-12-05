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Сегодня, 19:21

Нападающий «Флориды» Хернквист выбыл на продолжительное время из-за травмы

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Флориды» Патрик Хернквист выбыл на продолжительное время из-за травмы. Клуб уже помести 35-летнего форварда в долгосрочный список травмированных, сообщает журналист Франк Серавалли.

В нынешнем сезоне форвард набрал только 3 (1+2) очка в 22 матчах регулярного чемпионата. В среднем на льду он проводит менее 10 минут.

У 35-летнего шведа действует последний год контракта, по которому он зарабатывает 5,3 миллиона за сезон.

Ранее генеральный менеджер «Пантерз» Билл Зито дал слово игроку, что не будет искать вариант для трейда, если только сам Хернквист не захочет сменить команду.

Патрик Хернквист
ХК Флорида Пантерз
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