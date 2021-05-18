Нападающий «Флориды» Беннетт дисквалифицирован на один матч
09:51
Нападающий «Флориды» Сэм Беннетт дисквалифицирован на один матч, сообщает сайт НХЛ.
Таким образом, хоккеист пропустит вторую игру серии плей-офф против «Тампы» (0-1).
Беннетт был наказан за толчок на борт нападающего «Лайтнинг» Блэйка Коулмэна в третьем периоде первого матча (4:5).
По итогам эпизода хоккеист «Флориды» был удален на две минуты.
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