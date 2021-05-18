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Нападающий «Флориды» Беннетт дисквалифицирован на один матч

09:51
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Нападающий «Флориды» Сэм Беннетт дисквалифицирован на один матч, сообщает сайт НХЛ.

Таким образом, хоккеист пропустит вторую игру серии плей-офф против «Тампы» (0-1).

Беннетт был наказан за толчок на борт нападающего «Лайтнинг» Блэйка Коулмэна в третьем периоде первого матча (4:5).

По итогам эпизода хоккеист «Флориды» был удален на две минуты.

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