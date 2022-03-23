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Сегодня, 20:05

Нападающий Фирстов подписал контракт новичка с «Миннесотой»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Владислав Фирстов подписал контракт новичка с «Миннесотой». Соглашение рассчитано на три года, сообщает сайт клуба.

Договор вступает в силу со следующего сезона. Сейчас он отправится в АХЛ в состав «Айовы» на просмотровый контракт.

20-летний россиянин был выбран «Миннесотой на драфте 2019 года под общим 42-м номером.

Этот сезон он проводил в NCAA в команде университета Коннектикута. В его активе 23 (12+11) очка в 35 матчах.

ХК Миннесота Уайлд
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2 Лос-Анджелес 65 35 30 78
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4 Вегас 66 34 32 72
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6 Анахайм 65 27 38 65
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8 Сиэтл 64 20 44 46
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7 : 4
23.03 02:00
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Детройт – Филадельфия
 6 : 3
23.03 02:30
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Виннипег – Вегас
 4 : 0
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Даллас – Эдмонтон
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Аризона – Сиэтл
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Коннор Макдэвид

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

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Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 62 86
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

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Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 64 42
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 64 42
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

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Фредерик Андерсен

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