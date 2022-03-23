Нападающий Фирстов подписал контракт новичка с «Миннесотой»

Нападающий Владислав Фирстов подписал контракт новичка с «Миннесотой». Соглашение рассчитано на три года, сообщает сайт клуба.

Договор вступает в силу со следующего сезона. Сейчас он отправится в АХЛ в состав «Айовы» на просмотровый контракт.

20-летний россиянин был выбран «Миннесотой на драфте 2019 года под общим 42-м номером.

Этот сезон он проводил в NCAA в команде университета Коннектикута. В его активе 23 (12+11) очка в 35 матчах.