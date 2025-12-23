Гребенкин стал третьей звездой игрового дня в НХЛ

Нападающий «Филадельфии» Никита Гребенкин признан третьей звездой игрового дня в НХЛ.

Во вторник, 23 декабря, 22-летний россиянин отметился голом и результативной передачей в домашнем матче регулярного чемпионата против «Ванкувера» (5:2). В сезоне-2025/26 Гребенкин набрал 6 (2+4) очков в 24 играх.

Первой звездой дня стал защитник «Тампы» Даррен Рэддиш, который набрал 3 (1+2) очка в матче против «Сент-Луиса» (4:1). Второй звездой назван форвард «Коламбуса» Мэйсон Марчмент, оформивший дубль в игре против «Лос-Анджелеса» (3:1).

Гребенкин проводит дебютный сезон за «Филадельфию». Ранее он выступал за «Торонто», откуда в марте был обменян во «Флайерз».