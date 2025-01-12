Мичков — о поддержке болельщиков в матче «Филадельфии» с «Анахаймом»: «Сегодня была самая лучшая атмосфера»

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков поблагодарил болельщиков за атмосферу на матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом».

Игра прошла в воскресенье, 12 января, на домашнем стадионе «Флайерз» и завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. По ходу матча между хоккеистами состоялось несколько массовых стычек.

«Хотелось забить гол при такой великолепной атмосфере. К тому же в эти ворота я еще ни разу не забивал (улыбается). Считаю, что сегодня была самая лучшая атмосфера на матче. Спасибо большое болельщикам за поддержку», — приводит слова Мичкова пресс-служба клуба.

В матче с «Анахаймом» 20-летний россиянин отметился голом. Теперь на его счету 30 (13+17) очков в 41 игре сезона.