Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 10:38

Мичков — о поддержке болельщиков в матче «Филадельфии» с «Анахаймом»: «Сегодня была самая лучшая атмосфера»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков поблагодарил болельщиков за атмосферу на матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом».

Игра прошла в воскресенье, 12 января, на домашнем стадионе «Флайерз» и завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. По ходу матча между хоккеистами состоялось несколько массовых стычек.

«Хотелось забить гол при такой великолепной атмосфере. К тому же в эти ворота я еще ни разу не забивал (улыбается). Считаю, что сегодня была самая лучшая атмосфера на матче. Спасибо большое болельщикам за поддержку», — приводит слова Мичкова пресс-служба клуба.

В матче с «Анахаймом» 20-летний россиянин отметился голом. Теперь на его счету 30 (13+17) очков в 41 игре сезона.

Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Филадельфия Флайерз
Читайте также
Овечкин забросил 873-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 21 гола
Аэропорт Пулково временно приостановил работу из-за сложных метеоусловий
Бывший партнер Овечкина и Гретцки прокомментировал погоню за рекордом канадца
Гусев прибил СКА. Что произошло в КХЛ 11 января
СМИ сообщили о планах Зурабишвили продвигать идею войны Грузии с Россией
UFC 311 под угрозой срыва из-за пожаров в Лос-Анджелесе
Популярное видео
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Овечкин вышел на 12-е место в истории НХЛ по очкам в большинстве
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 43 28 15 61
2 Нью-Джерси 45 26 19 56
3 Каролина 43 26 17 54
4 Коламбус 43 20 23 46
5 Питтсбург 44 18 26 44
6 Рейнджерс 42 20 22 42
7 Айлендерс 42 17 25 41
8 Филадельфия 43 18 25 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 44 27 17 56
2 Флорида 43 25 18 53
3 Тампа-Бэй 40 22 18 47
4 Бостон 45 21 24 47
5 Монреаль 42 20 22 44
6 Оттава 41 20 21 43
7 Детройт 41 19 22 42
8 Баффало 43 16 27 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 44 29 15 61
2 Миннесота 43 27 16 58
3 Даллас 41 27 14 55
4 Колорадо 44 26 18 53
5 Сент-Луис 44 20 24 44
6 Юта 42 18 24 43
7 Нэшвилл 42 13 29 33
8 Чикаго 43 14 29 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 42 28 14 59
2 Эдмонтон 42 26 16 55
3 Лос-Анджелес 40 24 16 53
4 Ванкувер 42 19 23 48
5 Калгари 41 20 21 47
6 Анахайм 42 17 25 39
7 Сиэтл 43 18 25 39
8 Сан-Хосе 45 13 32 32
Результаты / календарь
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
12.01 00:05
Питтсбург – Оттава
 0 : 5
12.01 00:05
Баффало – Сиэтл
 2 : 6
12.01 03:00
Торонто – Ванкувер
 0 : 3
12.01 03:00
Виннипег – Колорадо
 3 : 0
12.01 03:00
Филадельфия – Анахайм
 6 : 0
12.01 03:00
Сент-Луис – Коламбус
 1 : 2
12.01 03:00
Монреаль – Даллас
 1 : 2 Б
12.01 03:00
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
 3 : 2 ОТ
12.01 03:00
Чикаго – Эдмонтон
 3 : 4
12.01 04:00
Нэшвилл – Вашингтон
 1 : 4
12.01 05:00
Юта – Айлендерс
1 : 2
12.01 06:00
Калгари – Лос-Анджелес
 2 : 1
12.01 06:00
Вегас – Рейнджерс
1 : 2
12.01 06:00
Сан-Хосе – Миннесота
 1 : 3
12.01 23:00
Детройт – Сиэтл
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости