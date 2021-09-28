Нападающий «Филадельфии» Хэйс перенес успешную операцию
19:50
Нападающий «Филадельфии» Кевин Хэйс перенес операцию на брюшной полости, сообщает TSN. Но восстановление у хоккеиста уйдет от 4 до 6 недель.
В прошлом сезоне 29-летний американец провел 55 матчей и набрал 31 (12+19) очко.
Его контракт с зарплатой 7,142 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.
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