Нападающий «Филадельфии» Гребенкин из-за травмы выбыл на 7-10 дней

Российский нападающий «Филадельфии» Никита Гребенкин получил травму верхней части тела и пропустит от 7-10 дней, сообщает пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне НХЛ 22-летний форвард провел 55 матчей, забросил четыре шайбы и отдал 10 голевых передач.

«Филадельфия» с 80 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

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