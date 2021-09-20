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Нападающий Эннис подписал пробный контракт с «Оттавой»

17:43
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Нападающий Тайлер Эннис может продолжить карьеру в «Оттаве». Он подписал просмотровый контракт с клубом, сообщает TSN.

31-летний Эннис прошлый сезон провел в составе «Эдмоннтона». Он забил 3 гола и набрал 9 очков в 30 встречах.

Эннис уже играл за «Оттаву» в сезоне-2019/20. Также в НХЛ он выступал за «Миннесоту», «Торонто» и «Баффало».

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Иван Шитик все материалы автора

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