Нападающий Эннис подписал пробный контракт с «Оттавой»

Нападающий Тайлер Эннис может продолжить карьеру в «Оттаве». Он подписал просмотровый контракт с клубом, сообщает TSN.

31-летний Эннис прошлый сезон провел в составе «Эдмоннтона». Он забил 3 гола и набрал 9 очков в 30 встречах.

Эннис уже играл за «Оттаву» в сезоне-2019/20. Также в НХЛ он выступал за «Миннесоту», «Торонто» и «Баффало».