Хайман не доиграл матч с «Детройтом» после удара головой о стекло

Нападающий «Эдмонтона» Зак Хайман не смог завершить домашний матч регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (3:4 Б). Форвард покинул площадку после силового приема защитника гостей Андреаса Энглунда, сообщает официальный сайт лиги.

Эпизод произошел на отметке 7.36 второго периода. После столкновения голова Хаймана соприкоснулась с защитным стеклом. Игрок ушел в раздевалку и больше не выходил на лед. Информации о конкретном диагнозе, в том числе о возможном сотрясении мозга, пока не появлялось.

Главный тренер «Ойлерз» Майк Бэбкок после матча обратил внимание, что нападающий уже выбывал из-за повреждения в начале регулярного чемпионата. Хайман ранее пропустил шесть игр.

«Эдмонтон» трижды выходил вперед в матче с «Детройтом», но уступил в серии буллитов.