Макдэвид стал первой звездой недели в НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид признан первой звездой игровой недели в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

28-летний канадец набрал 10 (5+5) очков в четырех матчах недели.

Второй звездой недели стал голкипер «Оттавы» Линус Улльмарк. Он одержал три победы в 3 матчах, оформил один шатаут и отразил 94,3 процента бросков по воротам.

Третьей звездой назван защитник «Коламбуса» Зак Веренски, набравший 7 (5+2) очков в 3 матчах.