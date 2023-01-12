Нападающий «Эдмонтона» Костин признан второй звездой игрового дня в НХЛ

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Российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин признан второй звездой игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ.

Форвард сделал дубль в матче против «Анахайма» (6:2).

Первой звездой дня стал нападающий «Филадельфии» Трэвис Конекны, оформивший хет-трик в матче с «Вашингтоном» (5:3).

Третья звезда — форвард «Торонто» Джон Таварес с 2 (1+1) очками в игре с «Нэшвиллом» (2:1).