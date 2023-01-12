Нападающий «Эдмонтона» Костин признан второй звездой игрового дня в НХЛ
Российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин признан второй звездой игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ.
Форвард сделал дубль в матче против «Анахайма» (6:2).
Первой звездой дня стал нападающий «Филадельфии» Трэвис Конекны, оформивший хет-трик в матче с «Вашингтоном» (5:3).
Третья звезда — форвард «Торонто» Джон Таварес с 2 (1+1) очками в игре с «Нэшвиллом» (2:1).
Положение команд
Футбол
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|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|41
|25
|16
|57
|2
|Нью-Джерси
|41
|26
|15
|55
|3
|Рейнджерс
|42
|23
|19
|53
|4
|Вашингтон
|44
|23
|21
|52
|5
|Питтсбург
|40
|21
|19
|48
|6
|Айлендерс
|42
|22
|20
|47
|7
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|25
|41
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|Коламбус
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|68
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|26
|16
|59
|3
|Тампа-Бэй
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|14
|51
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|39
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|42
|5
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|6
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|39
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|41
|7
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|18
|22
|39
|8
|Монреаль
|41
|16
|25
|35
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|42
|25
|17
|56
|2
|Виннипег
|41
|26
|15
|53
|3
|Миннесота
|40
|22
|18
|48
|4
|Сент-Луис
|42
|21
|21
|45
|5
|Нэшвилл
|40
|19
|21
|44
|6
|Колорадо
|39
|20
|19
|43
|7
|Аризона
|40
|13
|27
|31
|8
|Чикаго
|39
|10
|29
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|42
|27
|15
|56
|2
|Лос-Анджелес
|45
|25
|20
|56
|3
|Сиэтл
|40
|24
|16
|52
|4
|Калгари
|42
|19
|23
|47
|5
|Эдмонтон
|43
|22
|21
|47
|6
|Ванкувер
|40
|17
|23
|37
|7
|Сан-Хосе
|43
|13
|30
|34
|8
|Анахайм
|42
|12
|30
|28
Результаты / календарь
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17.01
|12.01
|03:00
|
Филадельфия – Вашингтон
|5 : 3
|12.01
|03:30
|
Торонто – Нэшвилл
|2 : 1
|12.01
|06:00
|
Анахайм – Эдмонтон
|2 : 6
|12.01
|06:00
|
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
|4 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|43
|79
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|41
|63
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|42
|58
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|43
|35
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|40
|32
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|39
|31
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|26
|1.87
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|16
|2.24
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|16
|2.28
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