Макдэвид занял 25-е место по количеству очков в одном сезоне НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился результативной передачей в матче с «Вегасом» (3:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

Таким образом, канадец набрал 139 (60+79) очков в 72 матчах в этом сезоне.

26-летний Макдэвид занял 25-е место в истории по количеству очков в регулярном чемпионате НХЛ.

Первые четыре места занимает Уэйн Гретци, в том числе рекордный сезон-1985/86, в котором форвард набрал 215 (52+163) очков.