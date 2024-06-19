Макдэвид установил рекорд финалов Кубка Стэнли по матчам с 4 очками подряд

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 4 (2+2) очка в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды» (5:3).

Форвард стал первым игроком в истории НХЛ, набравшим четыре очка в двух встречах финала плей-офф подряд.

Макдэвид также повторил рекорд нападающего Уэйна Гретцки (дважды в 1985-м) по количеству игр с 4 очками в финальной серии Кубка Стэнли.