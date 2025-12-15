Макдэвид стал первой звездой недели в НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид признан первой звездой игровой недели в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

28-летний канадец набрал 10 (4+6) очков в четырех матчах недели. В игре против «Детройта» (4:1) он в 12-й раз в карьере отметился четырьмя результативными передачами.

Второй звездой недели стал голкипер «Ред Уингз» Джон Гибсон. Он отыграл два из четырех матчей на ноль, в среднем отражая 97,1 процента бросков по воротам.

Третьей звездой назван нападающий «Миннесоты» Йоэль Эрикссон Эк, который забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи в четырех играх недели.