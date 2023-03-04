Макдэвид уступает только Лемье и Гретцки по скорости достижения 120 очков в сезоне за последние 33 года

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился тремя результативными передачами в матче с «Виннипегом» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

Таким образом, форвард набрал 121 (52+69) очков в 63 матчах сезона. Это шестой результат за последние 33 года в НХЛ.

Быстрее Макдэвида 120 очков в лиге набирали лишь Марио Лемье и Уэйн Гретцки. Лемье в сезоне-1992/92 набрал 120 очков за 47 матчей, также на его счету 120 очков за 50, 56 и 61 матч «регулярки». Гретцки дважды достигал отметки в 120 очков за 62 матча — в сезонах-1989/90 и 1990/91.