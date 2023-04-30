Макдэвид: «Многие думают, что «Эдмонтон» — команда двух игроков. Это не так»

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал победу над «Лос-Анджелесом» (5:4) в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ.

«Многие смотрят на «Ойлерз» и думают, что это команда 2-3 игроков. Это не так. Каждый в нашем составе привносит свой вклад. В этом и есть суть матчей плей-офф. И это хороший знак для нашей команды.

У меня были флэшбеки четвертой игры против «Калгари» в прошлом году. Хорошо, что мы были в подобных ситуациях ранее. Забавно было, когда счет стал равным. Ты вроде бы не совершаешь ошибок. Перерыв [перед овертаймом] был тяжелым. Затем в игру вошел мелький парень [Кайлер Ямамото] и нужно отдать должное таким ребятам", — цитирует игрока пресс-служба НХЛ.

«Эдмонтон» победил в серии со счетом 4-2 и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ, где встретится с «Вегасом».