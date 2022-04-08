Нападающий «Эдмонтона» Кейн оштрафован на 5 тысяч долларов

Нападающий «Эдмонтона» Эвандер Кейн оштрафован на 5 тысяч долларов. Такое наказание он получил за удар в колено защитнику «Лос-Анджелеса» Шону Дурзи, сообщает пресс-служба НХЛ.

В нынешнем сезоне Кейн провел 33 матча, в которых набрал 29 (16+13) очков при показателе полезности «плюс 17».

Напомним, что в «Ойлерз» он оказался по ходу сезона, перед этим расторгнув контракт с «Сан-Хосе».