Нападающий «Эдмонтона» Хенрик удвоил преимущество команды в шестом матче с «Флоридой»

Нападающий «Эдмонтона» Адам Хенрик удвоил преимущество своей команды в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды» — 2:0.

Хоккеист отличился на 46-й секунде второго периода встречи.

10 секунд спустя форвард «Флориды» Александр Барков забил гол, который был отменен после челленджа «Эдмонтона».

«Флорида» ведет в серии против «Эдмонтона» со счетом 3-2. В случае победы «Пантерз» станут обладателями Кубка Стэнли.

«СЭ» ведет прямую текстовую трансляцию шестого матча финальной серии плей-офф НХЛ.