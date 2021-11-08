Национальная хоккейная лига назвала имена лучших игроков прошедшей недели регулярного чемпионата.

Первой звездой стал нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. Немец набрал 10 (5+5) очков в 3 матчах.

Второй звездой стал голкипер «Торонто» Джек Кэмпбелл. Он выиграл все три матча, отразив 96,8 процента бросков.

Третьей звездой был назван вратарь «Анахайма» Джон Гибсон. На его счету две победы при 98,4 процента отраженных бросков.