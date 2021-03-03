Нападающий «Эдмонтона» Чейссон дисквалифицирован на один матч
15:40
Нападающий «Эдмонтона» Алекс Чейссон дисквалифицирован на одну игру регулярного чемпионата НХЛ с удержанием зарплаты за свои действия в матче против «Торонто» (0:3), сообщил департамент НХЛ по вопросам безопасности игроков.
После завершения третьего периода матча Чейссон толкнул клюшкой форварда «Торонто» Джимми Веси.
В результате судьи наказали Чейссона большим штрафом и удалением до конца матча.
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