Нападающий «Эдмонтона» Чейссон дисквалифицирован на один матч

Нападающий «Эдмонтона» Алекс Чейссон дисквалифицирован на одну игру регулярного чемпионата НХЛ с удержанием зарплаты за свои действия в матче против «Торонто» (0:3), сообщил департамент НХЛ по вопросам безопасности игроков.

После завершения третьего периода матча Чейссон толкнул клюшкой форварда «Торонто» Джимми Веси.

В результате судьи наказали Чейссона большим штрафом и удалением до конца матча.