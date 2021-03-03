НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Чейссон дисквалифицирован на один матч

15:40
Теги:

Нападающий «Эдмонтона» Алекс Чейссон дисквалифицирован на одну игру регулярного чемпионата НХЛ с удержанием зарплаты за свои действия в матче против «Торонто» (0:3), сообщил департамент НХЛ по вопросам безопасности игроков.

После завершения третьего периода матча Чейссон толкнул клюшкой форварда «Торонто» Джимми Веси.

В результате судьи наказали Чейссона большим штрафом и удалением до конца матча.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир