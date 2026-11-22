Нейборс обошел Бретта Халла по скорости набора трех очков в истории «Сент-Луиса»

Нападающий «Сент-Луиса» Джейк Нейборс установил клубный рекорд по скорости набора первых трех очков со старта матча НХЛ. В домашней игре регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» (9:6) 21 ноября канадец успел сделать три результативные передачи за 5 минут 53 секунды, превзойдя показатель Бретта Халла — 6 минут 57 секунд от 26 октября 1996 года.

Как сообщает сайт НХЛ, по скорости трех передач от начала матча Нейборс занял третье место за всю историю лиги. Быстрее это удавалось только Ги Лафлеру (5:37, 27 марта 1979 года) и Паволу Демитре (5:43, 13 ноября 2005 года).

Нейборс ассистировал Брэндону Карло на отметке 1:51, Джимми Снаггеруду на 2:13 и Роберту Томасу на 5:53. Во втором периоде форвард также помог Логану Майю и Мэйсону Мактавишу, завершив игру с пятью передачами.

«Сент-Луис» забросил девять шайб при 23 бросках в створ. Российский нападающий хозяев Павел Бучневич отличился во втором периоде. Нейборс провел на льду 13 минут 51 секунду и завершил игру с пятью очками. В трех последних матчах он набрал девять (1+8) очков.