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Сегодня, 21:21

Нападающий «Детройта» может пропустить остаток сезона из-за травмы колена

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Детройта» Джефф Блэшилл сообщил, что у нападающего команды Робби Фаббри подозрение на травму связок колена. Если предварительный диагноз подтвердится, то игрок пропустит остаток нынешнего сезона, сообщает TSN.

В нынешнем регулярном чемпионате 26-летний канадец набрал 30 (17+30) очков при показателе полезности «минус 23».

Его контракт с кэпхитом 2,9 миллиона долларов истекает предстоящим летом. Он может получить статус неограниченно свободного агента.

Робби Фаббри
ХК Детройт Ред Уингз
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2 Питтсбург 58 34 24 77
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4 Вашингтон 59 31 28 72
5 Коламбус 58 28 30 59
6 Айлендерс 54 22 32 52
7 Нью-Джерси 58 21 37 47
8 Филадельфия 57 18 39 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 58 40 18 85
2 Тампа-Бэй 57 37 20 80
3 Торонто 58 37 21 79
4 Бостон 58 35 23 75
5 Детройт 58 24 34 55
6 Оттава 57 21 36 47
7 Баффало 59 19 40 46
8 Монреаль 57 15 42 37
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 59 41 18 87
2 Сент-Луис 57 33 24 73
3 Миннесота 56 34 22 71
4 Нэшвилл 57 33 24 70
5 Даллас 56 32 24 67
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1 Калгари 57 35 22 77
2 Лос-Анджелес 59 32 27 72
3 Вегас 59 32 27 68
4 Эдмонтон 58 31 27 66
5 Ванкувер 58 29 29 64
6 Анахайм 60 27 33 63
7 Сан-Хосе 57 25 32 57
8 Сиэтл 60 17 43 40
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Баффало – Вегас
 3 : 1
11.03 03:00
Бостон – Чикаго
 4 : 3
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Детройт – Миннесота
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11.03 03:00
Каролина – Колорадо
 2 : 0
11.03 03:00
Нью-Джерси – Виннипег
 1 : 2
11.03 03:00
Оттава – Сиэтл
 4 : 3 ОТ
11.03 03:00
Торонто – Аризона
 4 : 5 ОТ
11.03 03:00
Флорида – Филадельфия
 6 : 3
11.03 03:30
Айлендерс – Коламбус
 6 : 0
11.03 04:00
Нэшвилл – Анахайм
 4 : 1
11.03 04:00
Сент-Луис – Рейнджерс
6 : 2
11.03 05:00
Калгари – Тампа-Бэй
 4 : 1
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И О
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Остон Мэттьюс

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Крис Крайдер

Крис Крайдер

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