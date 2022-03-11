Нападающий «Детройта» может пропустить остаток сезона из-за травмы колена
Главный тренер «Детройта» Джефф Блэшилл сообщил, что у нападающего команды Робби Фаббри подозрение на травму связок колена. Если предварительный диагноз подтвердится, то игрок пропустит остаток нынешнего сезона, сообщает TSN.
В нынешнем регулярном чемпионате 26-летний канадец набрал 30 (17+30) очков при показателе полезности «минус 23».
Его контракт с кэпхитом 2,9 миллиона долларов истекает предстоящим летом. Он может получить статус неограниченно свободного агента.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|57
|40
|17
|85
|2
|Питтсбург
|58
|34
|24
|77
|3
|Рейнджерс
|58
|36
|22
|77
|4
|Вашингтон
|59
|31
|28
|72
|5
|Коламбус
|58
|28
|30
|59
|6
|Айлендерс
|54
|22
|32
|52
|7
|Нью-Джерси
|58
|21
|37
|47
|8
|Филадельфия
|57
|18
|39
|46
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|58
|40
|18
|85
|2
|Тампа-Бэй
|57
|37
|20
|80
|3
|Торонто
|58
|37
|21
|79
|4
|Бостон
|58
|35
|23
|75
|5
|Детройт
|58
|24
|34
|55
|6
|Оттава
|57
|21
|36
|47
|7
|Баффало
|59
|19
|40
|46
|8
|Монреаль
|57
|15
|42
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|59
|41
|18
|87
|2
|Сент-Луис
|57
|33
|24
|73
|3
|Миннесота
|56
|34
|22
|71
|4
|Нэшвилл
|57
|33
|24
|70
|5
|Даллас
|56
|32
|24
|67
|6
|Виннипег
|58
|26
|32
|62
|7
|Чикаго
|59
|21
|38
|50
|8
|Аризона
|57
|18
|39
|40
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|57
|35
|22
|77
|2
|Лос-Анджелес
|59
|32
|27
|72
|3
|Вегас
|59
|32
|27
|68
|4
|Эдмонтон
|58
|31
|27
|66
|5
|Ванкувер
|58
|29
|29
|64
|6
|Анахайм
|60
|27
|33
|63
|7
|Сан-Хосе
|57
|25
|32
|57
|8
|Сиэтл
|60
|17
|43
|40
Результаты / календарь
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
|11.03
|03:00
|
Баффало – Вегас
|3 : 1
|11.03
|03:00
|
Бостон – Чикаго
|4 : 3
|11.03
|03:00
|
Детройт – Миннесота
|5 : 6 Б
|11.03
|03:00
|
Каролина – Колорадо
|2 : 0
|11.03
|03:00
|
Нью-Джерси – Виннипег
|1 : 2
|11.03
|03:00
|
Оттава – Сиэтл
|4 : 3 ОТ
|11.03
|03:00
|
Торонто – Аризона
|4 : 5 ОТ
|11.03
|03:00
|
Флорида – Филадельфия
|6 : 3
|11.03
|03:30
|
Айлендерс – Коламбус
|6 : 0
|11.03
|04:00
|
Нэшвилл – Анахайм
|4 : 1
|11.03
|04:00
|
Сент-Луис – Рейнджерс
|6 : 2
|11.03
|05:00
|
Калгари – Тампа-Бэй
|4 : 1
|11.03
|06:30
|
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
|3 : 4 ОТ
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|58
|82
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|57
|81
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|58
|79
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|55
|44
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|58
|38
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|58
|38
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|38
|2.02
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|27
|2.06
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|45
|2.09
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