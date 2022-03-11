Нападающий «Детройта» может пропустить остаток сезона из-за травмы колена

Главный тренер «Детройта» Джефф Блэшилл сообщил, что у нападающего команды Робби Фаббри подозрение на травму связок колена. Если предварительный диагноз подтвердится, то игрок пропустит остаток нынешнего сезона, сообщает TSN.

В нынешнем регулярном чемпионате 26-летний канадец набрал 30 (17+30) очков при показателе полезности «минус 23».

Его контракт с кэпхитом 2,9 миллиона долларов истекает предстоящим летом. Он может получить статус неограниченно свободного агента.