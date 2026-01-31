Кейн — о Кучерове: «Его умение быть и снайпером, и пасующим делает его таким опасным»

Нападающий «Детройта» Патрик Кейн оценил игру российского форварда «Тампы» Никиты Кучерова.

«Похоже, сейчас уже все знают, что летом он очень усердно работает над своей игрой и постоянно оттачивает мелочи, маленькие технические приемы, которые потом позволяют ему оказываться в нужных ситуациях в матчах регулярного чемпионата. Очевидно, что вся эта работа приносит плоды.

Если ты правша, но играешь на левом краю, и оказываешься в зоне от точки вбрасывания до хеш-меток, то именно на него нужно смотреть, потому что он — мастер в этом. Он невероятно умеет понимать, что сделает с шайбой, еще до того, как получит ее, и, конечно, он так плавно играет. Столько мастерства. Его умение быть и снайпером, и пасующим делает его таким опасным, потому что никогда не знаешь, кем он захочет быть в тот или иной момент. Он просто делает правильный выбор. Но сейчас для меня он — тот игрок, за которым я слежу, чтобы видеть, что он делает, как набирает очки и насколько он хорош в большинстве», — цитирует 37-летнего американца сайт НХЛ.

32-летний Кучеров играет за «Тампу» с сезона-2013/2014. В текущем сезоне в 49 матчах он набрал 81 (27+54) очко. Кейн 30 января стал самым результативным американским игроком НХЛ.