Нападающий «Детройта» Бертуцци пропустит полтора месяца после операции

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Нападающий «Детройта» Тайлер Бертуцци перенес успешную операцию, сообщает пресс-служба клуба. Причем характер повреждения хоккеиста не уточняется.

На восстановление 27-летнему игроку потребуется около 6 недель.

В нынешнем сезоне НХЛ форвард провел 9 матчей, в которых набрал 4 (1+3) очка.