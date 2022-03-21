Нападающий Дебраск на два года продлил контракт с «Бостоном»

Нападающий Джейк Дебраск продлил контракт с «Бостоном». Соглашение рассчитано на два года, сообщает сайт клуба.

Игрок заработает 8 миллионов долларов, кэпхит контракта — 4 миллиона.

Ранее 25-летний хоккеист требовал обмена в другой клуб. По информации инсайдера Давида Паньотты, трейд все еще может произойти.

25-летний игрок в текущем сезоне НХЛ набрал 26 (15+11) очков в 57 матчах. Он был выбран «Брюинз» под общим 14-м номером на драфте НХЛ-2015.