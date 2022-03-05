Нападающий «Далласа» вошел в топ-10 действующих игроков НХЛ по скорострельности на старте карьеры

Нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:3 ОТ).

Для него эта была также 100-я игра в карьере. За это время он успел набрать 97 очков.

Таким образом, Роберстон вошел в лучшую десятку действующих игроков, которые набрали больше всего очков за первые 100 матчей.

Лидирует по этому показателю капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, который в первых 100 матчах набрал 132 очка. Далее расположились трое россиян: Александр Овечкин («Вашингтон», 128 очков), Евгений Малкин («Питтсбург», 114) и Кирилл Капризов («Миннесота», 112).