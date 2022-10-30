Нападающий «Далласа» оштрафован за «грязную» игру против Шестеркина

Нападающий «Далласа» тайл Делландреа оштрафован почти на 2,5 тысячи долларов, сообщает пресс-служба Департамента безопасности НХЛ.

В конце первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ канадский нападающий сфолил на российском голкипере «Рейнджерс» Игоре Шестеркине.

Канадец, проезжая мимо Шестеркина, задел ногу голкипера и повалил его на лед. На ноги россиянин поднялся не сразу. Ему была оказана медицинская помощь, травмы Шестеркин избежал.