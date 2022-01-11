Нападающий «Далласа» Гурьянов помещен в COVID-протокол

Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов включен в ковид-протокол, сообщает пресс-служба «Старз». Кроме него, в протокол также попал голкипер Брэйден Холтби.

The Dallas Stars have placed Denis Gurianov and Braden Holtby into the NHL's COVID-19 protocol. — Dallas Stars (@DallasStars) January 11, 2022

В текущем сезоне Гурьянов провел 31 матч в регулярном чемпионате. На его счету 15 (7+8) набранных очков.