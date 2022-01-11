Нападающий «Далласа» Гурьянов помещен в COVID-протокол
20:17
Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов включен в ковид-протокол, сообщает пресс-служба «Старз». Кроме него, в протокол также попал голкипер Брэйден Холтби.
В текущем сезоне Гурьянов провел 31 матч в регулярном чемпионате. На его счету 15 (7+8) набранных очков.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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