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Нападающий «Чикаго» пропустит три месяца после операции на шейном отделе позвоночника

21:08
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Нападающему «Чикаго» Тайлеру Джонсону провели сложную операцию. Американцу поставили искусственный диск, сообщает инсайдер Даррен Дрегер.

Он стал игроком НХЛ, которому провели подобную процедуру. Ранее данную операцию сделали нападающему Джеку Айкелу.

На восстановление у 31-летнего Джонсона уйдет около трех месяцев.

В этом сезоне Джонсон провел 8 матчей в регулярном чемпионате и набрал 3 (1+2) очка.

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Иван Шитик все материалы автора
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